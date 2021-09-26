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Монастырский: моя цель - улучшить условия труда и повысить заработную плату для патрульных

Монастырский: моя цель - улучшить условия труда и повысить заработную плату для патрульных

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с командой Департамента патрульной полиции Украины, где заверил, что его приоритетом является повышение заработных плат патрульной полиции. Об этом глава МВД написал в своем Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

"Заверил, что моим приоритетом является повышение заработных плат и укрепление материально-технической базы патрульной полиции, как и полиции в целом", - отметил Монастырский.

Детали

Глава МВД рассказал, что еще будучи народным депутатом и председателем комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, выезжал вместе с экипажами патрульной полиции на вызовы. "Это были и семейные конфликты, и ДТП. Мне было важно увидеть работу полицейского с его же позиции. И, поверьте, я понимаю, с чем и в каких условиях патрульным приходится работать. Поэтому для меня очевидно, что патрульный полицейский, который ежедневно рискует своей жизнью и здоровьем, должен иметь надлежащую оплату своей службы", - добавил он.

Монастырский отметил, что вместе с Президентом Украины и народными депутатами команда МВД работает над тем, чтобы повысить патрульным заработную плату.

"Также важны и условия, в которых работает полицейский. Поэтому я рассказал и о планах закупки электромобилей для полиции, и о новых прозрачных офисах для работы полицейских на главных дорогах Украины, и о продлении программы льготного кредитования жилья", - добавил министр.

"Моя цель - создать в Украине новые условия работы для полицейских: начиная от оплаты их труда, завершая тем, как и где они работают. Все, что касается работы полицейского, должно вызывать доверие и уважение", - подытожил Монастырский.

Источник: УНН
Теги: МВД, зарплата, патрульная полиция, Денис Монастырский
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