Кулеба о выборах в ФРГ: имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявление которого распространило министерство, передает УНН.

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“Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам”, — заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

“Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений”, — заявил министр.

Развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, считает Кулеба.