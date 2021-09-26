В Кремле не считают, что слова Эрдогана о Крыме разрушают перспективы его поездки в Россию

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым является оккупированным Российской Федерацией, не разрушают перспективы его визита в Россию. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", передает УНН.

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"В этой ситуации наверняка немного оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Однако, это нисколько не разрушает перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию ", - сказал Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в данный момент", - добавил он.

Детали

По словам пресс-секретарь Путина, Турция является партнером страны, которому "сохраняются разногласия".

"Позиция Турции и позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна. Они ее не скрывали ... Эрдоган считает Крым оккупированным", - пояснил он.

Что было раньше

Во время выступления президента Турции Реджепа Эрдогана с трибуны ООН в Нью-Йорке он заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

Отметим, что на полях саммита турецкий лидер провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган намерен посетить Россию 29 сентября.