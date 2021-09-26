Выборы в Бундестаг: обновленные прогнозы демонстрируют отрыв партии СДПГ

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Предварительные неофициальные итоги выборов в парламент Германии - Бундестаг - по данным социологической службы Infratest dimap, свидетельствуют, что партия СДПГ с минимальным отрывом опережает блок ХДС / ХСС. Прогноз опубликован на Tagesschau от телеканала ARD, пишет УНН.

Согласно результатам прогноза ARD / Infratest dimap на 22:35 по местному времени, у социал-демократов 25,9% голосов, в христианских демократов — 24,1%. “Зеленые” набрали 14,7% голосов.

Прогноз ZDF

Согласно последнему прогнозу ZDF, по состоянию на 22:48 по местному времени, гонки между ХДС / ХСС и СДПГ остаются напряженными:

ХДС / ХСС: 24,5 процента

СДПГ: 26 процентов

АПН: 10,5 процента

СвДП: 11,7 процента

“Левые” 5 процентов

“Зеленые”: 13,9 процента

Другие: 8,4 процента