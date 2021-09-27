Boeing и Embraer: из-за незаконных полетов в оккупированный Крым арестовали еще 12 самолетов

КИЕВ. 27 сентября. УНН. За нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного Крымского полуострова наложили арест на 12 самолетов и 4 судна-нарушителя. В общем наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым.

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"По ходатайствам прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", и 4 судна, заходившие в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, таким образом, были средством/орудием совершения преступлений", - отметили в ведомстве.

Незаконные полеты

В рамках уголовного производства, начатого по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, и ст. 334 УК Украины, как указано, было установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Embraer" для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины.

"Также установлено, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины", - добавили в ведомстве.

Ситуация с заходами судов

Вместе с тем, с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

"Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма. К тому же иностранные суда из ведущих морских держав вообще не заходят в закрытые гавани полуострова. При этом нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - отметили в прокуратуре.

Общая статистика

Всего, по данным прокуратуры, в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки на оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

Дополнение

Ранее Кабмин предложил ввести санкции против 13 российских и одного сирийского авиаперевозчика, из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым. Окончательное решение - за СНБО.

Это уже не первое введение санкций против авиаперевозчиков РФ. Еще в 2015 году Украина ввела санкции против 29 российских авиакомпаний.