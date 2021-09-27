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Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета", - написала Ковалив.

Детали

"Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета "Нафтогаза", - добавила Ковалив.

При этом она отметила, что, пройдя несколько кризисов корпоративного управления - в 2017 (когда 4 из 5-ти членов наблюдательного совета подали в отставку) и в этом году, хочет "оставаться оптимистом", что "Нафтогаз и дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам OECD".

"Без сомнения, новый закон о корпоративном управлении, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, сможет усилить институциональную роль и ответственность каждого из органов управления государственными компаниями", - заявила Ковалив.

Дополнение

Ранее, 7 сентября, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру Украины - министру экономики Украины Александру Любченко объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в течение недели. Нового главу правления должны избрать до 1 мая 2022 года.

Ранее также стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 7 сентября подали в отставку.

Справка

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" состоит из шести членов, по трое - от государства и независимых. При отсутствии большинства членов наблюдательного совета у него не будет кворума. Правительство является владельцем 100% Нафтогаза.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Нафтогаз
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