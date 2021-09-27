Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив в Facebook, пишет УНН.

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"Полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета", - написала Ковалив.

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"Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета "Нафтогаза", - добавила Ковалив.

При этом она отметила, что, пройдя несколько кризисов корпоративного управления - в 2017 (когда 4 из 5-ти членов наблюдательного совета подали в отставку) и в этом году, хочет "оставаться оптимистом", что "Нафтогаз и дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам OECD".

"Без сомнения, новый закон о корпоративном управлении, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, сможет усилить институциональную роль и ответственность каждого из органов управления государственными компаниями", - заявила Ковалив.

Дополнение

Ранее, 7 сентября, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру Украины - министру экономики Украины Александру Любченко объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в течение недели. Нового главу правления должны избрать до 1 мая 2022 года.

Ранее также стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 7 сентября подали в отставку.

Справка

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" состоит из шести членов, по трое - от государства и независимых. При отсутствии большинства членов наблюдательного совета у него не будет кворума. Правительство является владельцем 100% Нафтогаза.