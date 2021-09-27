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Харьковские журналисты анонсировали результаты расследования о "чёрной" зарплате и.о. мэра Терехова

Харьковские журналисты анонсировали результаты расследования о "чёрной" зарплате и.о. мэра Терехова

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Харьковские журналисты проекта “Цена вопроса” анонсировали новый выпуск своего ролика, в котором расскажут о том, кто платит Игорю Терехову “черную” зарплату, передает УНН.

Цитата:

“Что общего у E-ticket, ремонта дорог и харьковских рынках? Как узаконить взятку и выйти сухим из воды? Харьковские чиновники годами пользуются компаниями по управлению активами, отмывая через них деньги, забывая об уплате налогов. Так кто же платит "черную“ зарплату скоромному, по его мнению, Игорю Терехову”, — отметили журналисты.

Под крылом мэрии расцветают структуры, приносящие топ-чиновнику немалый теневой доход, исчисляющийся миллионами, добавили журналисты-расследователи.

Ранее

Журналисты проекта “Цена вопроса” рассказали о сети частных клиник “ОН клиник”, которая принадлежит Терехову, но записана на его бывших и нынешних женщин. На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

Наличием у Терехова частных клиник журналисты объясняют уничтожение государственной медицины в городе. 

Источник: УНН
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