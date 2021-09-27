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"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ": Кулеба жестко ответил Кремлю

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ": Кулеба жестко ответил Кремлю

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина со своей стороны границы с РФ сама разберется, что делать в интересах украинского народа и безопасности страны и Европы. Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

Цитата:

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - написал украинский министр.

Контекст

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему якобы потенциального расширения НАТО на территорию Украины. "Президент Путин говорил, что это находится за чертой тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал представитель Кремля.

Добавим

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что договорился с Путиным принимать в отношении Украины определенные меры в ответ на якобы развертывание там американских военных баз США.

Украина на это ответила, что самопровозглашенный президент усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в нашей стране, параллельно превращая Беларусь в сплошную военную базу России.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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