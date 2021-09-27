СМИ: в ЧВК Вагнера перестали набирать наемников, родившихся в Украине или связанных с ней

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала набор новых наемников, предположительно, для работы в Мали, сообщила российская редакция BBC. Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае, рассказали два источника издания, пишет УНН.

Детали

В пабликах, связанных с ЧВК Вагнера, стали публиковать соответствующие объявления. В сообщениях среди прочего говорится, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто “родился на территории УССР” (речь о Украине — ред.), в том числе уроженцев с территорий, контролируемых боевиками так называемых “Донецкой и Луганской народных республик”, а также оккупированного РФ Крыма.

BBC отмечает, что последнее основание для отказа “вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины”.

Ранее

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти Мали “обратились к частной военной компании из России” после того, как Франция решила сократить число миротворцев в Мали. Лавров не уточнил название частной военной компании. Ранее западные страны говорили, что готовы вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе ЧВК Вагнера.

Один из участников ЧВК Вагнера сказал BBC в конце августа, что частная военная компания “уже сейчас заходит” в Мали. В начале сентября в сети появились сообщения о гибели участников ЧВК Вагнера в Мали.