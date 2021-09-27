Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета: кто получил должность
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета, подписав указ №488/2021, передает УНН.
Детали
Согласно документу, Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета следующих лиц:
Газин Геннадий Григорьевич - председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды) (по согласованию)
Иренеуш Дерек - главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG SA" в Украине (Республика Польша) (по согласованию)
Кубраков Александр Николаевич - Министр инфраструктуры Украины
Любченко Алексей Николаевич - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины
Одиль Рено-Бассо - президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласию)
Свириденко Юлия Анатольевна - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, заместитель секретаря Совета
Тереза Червинская - вице-президент Европейского инвестиционного банка (по согласию)
Добавим
В то же время Президент вывел из состава Национального инвестиционного совета Ю.Коваль, В.Криклия, И.Петрашка, С.Чакрабарти.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.