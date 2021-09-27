Зеленский провел конференцию с представителями Facebook: предлагал открыть офис компании в Украине

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главной операционной директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клегга с ключевыми достижениями Украины во внедрении цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

Цитата

“Цифровизация — это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, активно воплощается. Мы оцифровывает полностью государственных услуг”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным. Кроме того, благодаря единственному порталу государственных услуг “Дія” граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.

“Это не только наше желание — все услуги в отношении бизнеса, в отношении государства сделать доступными и комфортными для людей в цифровом формате. У нас есть реальный результат”, — подчеркнул он.

По словам Главы государства, планируется расширить перечень электронных услуг в Украине.

“У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровой перепись граждан Украины”, — рассказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что ІТ-отрасль в нашей стране активно развивается и сегодня составляет 4% ВВП страны.

“Мы хотим рост до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года”, — отметил Глава государства.

Президент также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. В частности, он сообщил об опыте работы Центра противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами нашего государства и помогал противостоять российскому вмешательству во время выборов в Молдове. Кроме того, в Украине работает Центр кибербезопасности, который противодействует кибератакам, прежде всего со стороны России.

Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить “Дія. Саммит”, который состоится в Киеве 29 ноября.

“Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом”, — подчеркнул глава государства.

Офис Facebook в Украине

Президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

“Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество”, — отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающиеся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предвыборная президентская кампания Владимира Зеленского была самой технологичной в мире, и ключевыми каналами коммуникации во время этой кампании были сервисы Facebook и Instagram.

“Facebook и Instagram для большого количества малых и средних компаний является ключевым источником трафика”, — сказал Михаил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома социальных сетей

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R & D-центра Facebook в Украине.

Напомним

22 сентября стало известно, что Нацполиция вместе с Facebook запускает систему оповещения для розыска пропавших детей.