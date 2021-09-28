Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет вел бы разговор с наступательных позиций - Кулеба

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский вел бы разговор с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, если бы такая встреча состоялась. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.

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“Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразно. Президент четко знает наши красные линии, и он такую бы разговор, если бы она произошла, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет”, — сказал министр.

Детали

По мнению его коллеги, министра по вопросам реинтеграции ВОТ Алексея Резникова, такая встреча возможна и имеет право на бытие.

“Я согласен с тем, что наши партнеры должны быть об этом заранее уведомлены, оговорены общие положения. У меня нет сомнения, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может”, — добавил он.