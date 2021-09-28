Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет вел бы разговор с наступательных позиций - Кулеба
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский вел бы разговор с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, если бы такая встреча состоялась. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.
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“Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразно. Президент четко знает наши красные линии, и он такую бы разговор, если бы она произошла, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет”, — сказал министр.
Детали
По мнению его коллеги, министра по вопросам реинтеграции ВОТ Алексея Резникова, такая встреча возможна и имеет право на бытие.
“Я согласен с тем, что наши партнеры должны быть об этом заранее уведомлены, оговорены общие положения. У меня нет сомнения, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может”, — добавил он.
Теоретическая встреча Зеленского и Путина
20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.
В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.
А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.
Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.
Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.
Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.
23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, “когда будет ясно, о чем им говорить”.