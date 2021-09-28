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Резников о паспортизации на Донбассе: этих людей обманули

Резников о паспортизации на Донбассе: этих людей обманули

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Жителей временно оккупированного Донбасса, получили российские паспорта, обманули. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.

Цитата

“Я хочу сказать, что они (российская сторона — ред.) таким способом обманывают людей, которым выдают паспорта. Потому что люди, которые живут сегодня или в Горловке, или в Донецке, или в Луганске, имея этот двуглавый красный паспорт, не имеют тех прав которые имеют настоящие граждане российской Федерации. У них нет прописки, налогового номера, они не могут трудоустроиться, если они заезжают своим автомобилем — имеют его растаможить как человек, приехавший из-за границы. Их так же и там обманули”, — сказал министр.

Добавим

17-19 сентября 2021 года прошли выборы в Государственную думу РФ. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексирована Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
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