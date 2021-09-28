Газовый контракт Будапешта и Москвы: МИД Венгрии вызвал посла Украины

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о сделки Будапешта с российской компанией “Газпром”. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

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“...решение украинского правительства выступить против этого договора с Европейской комиссией глубоко возмутительно... Украинцы не имеют отношения к тому, с кем мы согласны. Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности”, — написал Сийярто.

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Он заявил, что этот шаг недружелюбен после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

“Украинского посла сегодня пригласили в МИД”, — добавил Сийярто.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева за долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.