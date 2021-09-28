УЗ продала первый непрофильный актив на Prozorro в 5 раз выше стартовой стоимости

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Государственная компания “Укрзализныця” начала продажу непрофильных активов, и первый лот “ушел” по цене в 5 раз выше стартовой. Об этом сообщил и.о. АТ “Укрзализыци” Александр Камышин.

Первым лотом стал магазин в городе Смила. Его начальная стоимость была установлена на уровне 3 млн грн, а купили его за 15,5 млн грн.

“Рост стоимости объектов свидетельствует — первые аукционы по продаже непрофильных активов — успешные. Фиксируем хорошую конкуренцию, в каждом лоте от 14 до 44 участников”, — говорит Камышин.

По его словам, средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на ремонт инфраструктуры и подвижного состава в пропорции 50/50.

Всего до конца года в “Укрзализныце” планируют до конца года продать объекты непрофильной инфраструктуры на сумму более 500 млн грн. Всего на 27 сентября планировалось провести 5 аукционов, среди которых админздания, нежилые помещения, магазины и склады в Киеве, Смиле и Кривом Роге.

Напомним, 21 мая 2021 года правление “Укрзализныци” утвердило решение начать продажу непрофильных активов компании.