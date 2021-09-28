Саакашвили собрался в Грузию: премьер страны пригрозил ему тюрьмой

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власть же Грузии говорит, что в случае прилета - политику грозит тюрьма, пишет УНН.

Детали

Саакашвили опубликовал билет на самолет из Киева в Тбилиси накануне вечером. Прилет запланирован на 23 часов 2 октября, то есть он должен прибыть в Грузию вечером дня выборов в органы местного самоуправления.

На это уже отреагировали власти Грузии.

"Он прекрасно знает, что попадет в тюрьму", - цитирует "Новости Грузия" ответ премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили на вопрос, как власть будет реагировать в случае приезда экс-президента.

В то же время премьер Грузии отметил, что "до конца не верит в приезд Саакашвили". "Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", - сказал Гарибавшили.

Контекст

2 октября в Грузии проходят муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр - представитель правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Опопненом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Его основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.