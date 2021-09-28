ОПОРА: штаб Терехова злоупотребляет админресурсом

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Штаб Терехова использует сайт горсовета для размещения информации с признаками политической рекламы, что может иметь признаки использования административного ресурса. Об этом заявили представители гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

Так, горсовет опубликовал новость под названием "Блок Кернеса" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Терехова на выборах мэра". В этой новости содержатся материалы с признаками политической рекламы, пишут в ОПОРЕ.

"Например, "Игорь Терехов заявил, что команда "Блока Кернеса - Успешный Харьков!" в ближайшее время представит Стратегию развития Харькова", - уточнили в ОПОРЕ.

Наблюдатели также отметили, что в новости Терехова называют кандидатом на должность городского головы. Хотя в то время Терехов официально не был зарегистрированным городской ТИК в качестве кандидата на должность городского головы.

"Также в новости Терехова называют "фаворитом среди харьковских избирателей на выборах мэра", - говорится в сообщении.

Размещение на сайте городского совета информации только об одном кандидате является нарушением принципов равного доступа участников избирательного процесса к средствам массовой информации. Кроме того, это имеет признаки использования административного ресурса, убеждены в ОПОРЕ.

"Фактически сайт городского совета использовали в политической борьбе. Стоит отметить, что информации о других кандидатах или потенциальных кандидатах на сайте городского совета нет. Также нет и заявлений от других партий, имеющих фракции в Харьковском городском совете", - комментирует координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Ссылаясь на действующее законодательство, в ОПОРЕ напомнили, что сайты органов местного самоуправления обязаны информировать о деятельности кандидатов-чиновников исключительно в ключе выполнения такими кандидатами своих должностных обязанностей.

Поэтому, сайту органа местного самоуправления следует воздержаться от любых сообщений, направленных на побуждение голосовать за любого кандидата, ведь участие органов местного самоуправления в предвыборной агитации запрещена (ч. 1 ст. 57 Кодекса), комментирует советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Татьяна Юзвяк.

Дополнение

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса. Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Причем по прогнозам некоторых политологов, у Добкина шансов на победу больше.