Мосийчук: версия о том, что покушение на Шефира выполнил генерал Коваль, полная чушь

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Генерал Евгений Коваль, бывший первый заместитель главы Нацполиции, не мог быть исполнителем покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Такого мнения придерживается общественный деятель, бывший нардеп Игорь Мосийчук, который неоднократно критиковал Коваля за его деятельность на посту первого заместителя. О причинах почему он отвергает версию о причастности Коваля Мосийчук рассказал в комментарии УНН.

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“Будем говорить так, у меня очень критическое отношение к генералу Ковалю и его деятельности. Пока он занимал должность я его там критиковал через день. Считаю, что эта критика была обоснованной. Но в то же время эту версию, которую сейчас разгоняют в интернете, я в нее не верю по ряду причин. Первая — Коваль не мог быть исполнителем данного покушения. Он серьезный оперативный работник. Он, в лучшем случае, мог быть организатором, а не исполнителем. Вторая — ну, это шито белыми нитками, я имею в виду, что он уехал в Италию (якобы Коваль после покушения скрывается в Италии — ред.) потом, ну, то что расписывают. Это все бред и ничего другого”, — считает Мосийчук.

Добавим

У него много вопросов к выполнению покушения. Мосийчук сомневается, если даже покушение и было, что его выполнили профессионалы, а это еще одно основание сомневаться в том, что его мог выполнить Коваль.

“Его делали на уровне 95-го квартала. То есть его делали не специалисты”, — считает Мосийчук.

Он задается вопросами, которые касаются выстрелов, пуль, бронирования авто, которые должен учесть профессионал уровня Коваля.

“Не знать этого, профессионалы уровня Коваля не могли. Вот таких моментов очень много”, - считает Мосийчук.

Ранее у себя в Телеграмм-канале Мосийчук также высказал мнение, что подобная информация направлена против бывшего главы МВД Арсена Авакова, которого таким образом, по мнению экс-нардепа, хотят сделать невъездным в Украину.