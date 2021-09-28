Считаем Украину надежной для транзита: в ЕК раскрыли детали переговоров с Галущенко о газовом контракте Венгрии и РФ

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон поднимался вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Еврокомиссии.

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“Министр Галущенко затронул вопрос недавно подписанного контракта между MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Комиссар Симсон выслушал мнение министра и объяснил ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС по обеспечению поставки”, — сообщил представитель ЕК.

В частности, евкомисар еще раз подтвердил позицию о том, что они “считают Украину надежной транзитной страной”.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщило, что инициировало перенос заседания Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.