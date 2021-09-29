Выездное заседание "слуг народа" в Трускавце: встречи с "силовым блоком" не будет

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце сессии с силовиками не будет. Планируется только отчет правительства в исполнении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом журналисту УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Детали

Устенко уточнил, что в повестке дня нет сессии с силовиками, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

На вопрос, запланирован ли отчет по работе правительства в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля, Устенко ответил: "Скорее всего - короткий".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце должна была состояться сессия с "силовым блоком".

Контекст