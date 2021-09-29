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В МВД создали офис защиты бизнеса

В МВД создали офис защиты бизнеса

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины намерено создать офис защиты бизнеса через который представители бизнеса смогут коммуницировать с руководителями министерства по поводу вопросов, которые их волнуют. Об этом во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы видим необходимость и потребность в создании, так сказать, офиса защиты бизнеса в МВД. Это будет формальная или неформальная структура. Но главное, что им будут заниматься несколько человек в министерстве", - заявил Монастырский.

Детали

По словам главы МВД, ключевыми лицами в офисе, через которые будет происходить коммуникация с бизнесом, будут первый заместитель министра Евгений Енин, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, а также руководитель главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, и его заместитель Игорь Пантелеев.

Добавим

Для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел будет работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, противодействие рейдерству, борьба с контрабандой, коррупцией в правоохранительной сфере, и борьба с контрафактной продукцией.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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