"Слуги народа" обсудят отставку Разумкова на съезде в Трускавце

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Народные депутаты на съезде фракции "Слуга народа" обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом журналисту УНН рассказал информированный источник.

Цитата:

"Да, его (Дмитрия Разумкова - ред.) снимают. И вопрос его отставки 100% будет подниматься в Трускавце", - рассказал источник.

Детали

Как заявил в комментарии УНН народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, самого Разумкова скорее всего не будет на съезде в Трускавце.

Добавим

Сегодня Дмитрий Разумков на своем Facebook написал, что председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у него подписные листы за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. И пообещал их сегодня предоставить, пожелав "слугам" "плодотворной работы" в Трускавце.

Съезд фракции "Слуга народа" пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Ранее источник УНН сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце.

Последние несколько недель СМИ активно публикуют информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку. Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой. Сам председатель парламента заявил, что он "не станет держаться за должность", если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.