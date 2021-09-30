Зеленский и Эрдоган "сверили часы" перед встречей последнего с Путиным - Кулеба

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Нью-Йорке “сверили часы” по вопросам, которые последний намеревался затронуть во время встречи с президентом РФ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата

“Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке, у них была длинная встреча тет-а-тет, затем длинная встреча в составе делегаций. Мы, что называется, сверили часы и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намерен поднять во время встречи с президентом Путиным”, — сказал Кулеба.

Детали

Министр напомнил, что во время встречи президент Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских политзаключенных.

“Он попросил президента Эрдогана, что называется, „замолвить слово“ за них перед президентом Путиным — потому что нам нужно освобождать наших людей из российских застенков”, — сказал он.

Дипломат отметил также, что каждая страна имеет суверенное право вести переговоры за закрытыми дверями, и Украина никак в это не вмешивается.

“У нас есть достаточно высокий уровень доверия между нашими странами, и я убежден, что во время визита Мевлюта Чавушоглу (главы МИД Турции — ред.) на следующей неделе в Украину мы проведем разговор в том числе и о том, и как состоялся визит президента Эрдогана в Россию”, — добавил министр.

Контекст

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября провели переговоры в Сочи. Они продолжались около трех часов. Это была первая встреча политиков за полтора года.