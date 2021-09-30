В "Слуге народа" намекнули, что сбор подписей за отставку Разумкова было самовольным решением Арахамия

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было самовольным решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия. Об этом сообщила пресс-секретарь “Слуг народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Что касается сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник”, — отметила пресс-секретарь.

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Палийчук также добавила, что на заседаниях фракции “Слуга народа” тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась. В то же время, в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Добавим

Сегодня председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия подал запрос к спикеру Дмитрию Разумкову на подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.



Разумков заявил в ответ на такое обращение, что “как и обещал”, медлить с процессом не будет.

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Съезд фракции “Слуга народа” пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Ранее источник УНН сообщало, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Слухи об отставке Разумкова и конфликт со “слугами народа”

В последнее время СМИ активно давали информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова.

Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку. Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчук, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель главы президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова в отношении “слуг народа” “не являются командными”.

В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Этот вопрос не будет подниматься до конца следующей недели.

Позже появилась информация, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Но впоследствии ее опровергли.