Нафтогаз и местные власти подписали меморандум о фиксации тарифов на отопительный сезон

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство, НАК “Нафтогаз Украины” и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о “взаимопонимании”, который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой. Документ подписали во время заседания Конгресса заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в основе этого меморандума лежит договоренность о том, что местные власти не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим.

Подписание меморандума является одним из пяти ключевых вопросов, которые анонсировал Шмыгаль для стабилизации тарифного вопроса во время отопительного сезона.

Добавим

27 сентября Кабинет министров заменил членов правления НАК “Нафтогаз Украины”, назначив четырех исполняющих обязанности членов правления. Также правительство “временно берет на себя функции наблюдательного совета компании”.

Отметим, что в Кабмине за чуть более, чем две недели до официального старта отопительного сезона заявили, что “никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет”. А также добавили, что “высокие тарифы — это свидетельство несостоятельности на местах”.



В частности, в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тыс. грн.