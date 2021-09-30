Игнорирование вместо защиты: экс-нардеп Мосийчук прокомментировал дело "Клюквы" в суде со Scania Украины

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинская власть вместо того, чтобы защищать права отечественных предпринимателей — защищает интересы иностранных компаний и это уже становится системой. Такое мнение УНН высказал общественный деятель, бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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“К сожалению уже становится системой, когда украинская власть вместо того, чтобы защищать своего предпринимателя, свой отечественный бизнес, защищать своих налогоплательщиков — защищает так называемых инвесторов. И часто густо это не инвесторы в классическом понимании как мы это хотели бы видеть, это не люди, которые вкладывают средства, не компании, которые платят налоги в Украине, а это люди, которые, будем говорить просто — наживаются, делают бизнес, гешефт, как угодно это можно назвать, на нашей территории”, — считает экс-нардеп.

Детали

По его мнению, украинцев достаточно часто шантажируют так называемыми инвестициями, как в свое время делала шведская компания Scania Украина, которая уже 9 и год ведет суды со своим дилером, отечественной компанией “Журавлына”.

По словам шведов, они якобы мощно вкладывались в развитие своих дилерских и сервисных центров. Однако директор и владелец “Журавлыны” Олег Политыло другого мнения. По его словам, “Журавлына” за все время сотрудничества со шведами не получила никакого финансирования — все из собственного кармана. Однако несмотря на это, шведский гигант начал умышленное вытеснение с рынка своих дилеров. По словам Олега Политыло, Scania Украина в свое время использовала собственное монопольное положение для того, чтобы в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований прекратить сотрудничество с независимыми дилерами, перенаправляя системных клиентов дилеров на собственные подразделения.

Во время одного из судебных заседаний, по словам юристов, Scania Украина использовала поддельный доказательство, с помощью которого уклонялась от уплаты налогов. По мнению Игоря Мосийчука это недопустимо.

“Здесь видите, Scania Украина — гигант... Ибо нет стратегии развития собственного украинского национального бизнеса, собственного предпринимательства и защиты инвестиций. Реальных инвестиций. А есть зарабатывания на таких делах”, — считает Мосийчук.

Ранее именно важность Scania в качестве налогоплательщика для Украины неоднократно отмечала председатель парламентской ВСК по защите прав инвесторов народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко, защищая и освещая исключительно шведскую позицию в конфликте с украинской компанией.

“Это недопустимо. Я бы на месте НАБУ обратил на это внимание: почему чиновники защищают компанию в корпоративном конфликте? Вмешательство в любой корпоративный конфликт чиновников и народных депутатов является коррупционным преступлением, которое должно расследоваться НАБУ. А когда речь еще и идет о корпоративном конфликте, в котором с одной стороны предприятие, которое является плательщиком налогов в Украине — „Журавлына“, а с другой — иностранная корпорация, которую почему-то с бухты-барахты называют инвестором... Потому инвестор это тот, кто вкладывает деньги в строительство, в открытие предприятий. Это есть инвестор. А все остальное это так, ни о чем”, — резюмировал Мосийчук.

Следующее судебное заседание между “Scania Украина” и “Журавлына” предназначено на 20 октября.



Однако защитников отечественного дилера интересует вопрос компетентности юристов шведского дистрибьютора. По их словам, представители защиты дистрибьютора Scania Украина, а именно — некоторые юристы АО “ВБ Партнерс” и АО “KPMG Право Украины”, вероятно, не имели права представлять эту компанию в Верховном суде во время судебного заседания.

Официальной позиции по этому поводу Scania Украина до сих пор не предоставила и не отвечает на официальные запросы.

Итак, точку в этом вопросе должен поставить Верховный Суд во время следующего заседания.