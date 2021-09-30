Кулеба и Маас провели телефонный разговор: одной из тем был нормандский формат

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

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“Дмитрий Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развития экономического сотрудничества, и выразил благодарность Хайко Маасу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров”, — отметили в МИД.

Детали

Кроме этого, глава украинского МИД поздравил своего немецкого коллегу с успешным результатом на выборах в парламент Германии. Маас является представителем партии СДП, которая набрала больше всего голосов на выборах.

Напомним

В августе Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с российским визави Владимиром Путиным заявила, что нормандский формат — единственный политический формат, который является для обсуждения спорных тем касательно вооруженного конфликта на востоке Украины, и в нем наблюдается застой.



В Кремле заявили, что Украина якобы “препятствует проведению нормандского саммита” к уходу Меркель с должности.



Дополнение

На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы.



Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украина политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции

Согласно конституции ФРГ, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.