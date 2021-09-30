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Кулеба и Маас провели телефонный разговор: одной из тем был нормандский формат

Кулеба и Маас провели телефонный разговор: одной из тем был нормандский формат

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

Цитата

“Дмитрий Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развития экономического сотрудничества, и выразил благодарность Хайко Маасу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров”, — отметили в МИД.

Детали

Кроме этого, глава украинского МИД поздравил своего немецкого коллегу с успешным результатом на выборах в парламент Германии. Маас является представителем партии СДП, которая набрала больше всего голосов на выборах.

Напомним

В августе Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с российским визави Владимиром Путиным заявила, что нормандский формат — единственный политический формат, который является для обсуждения спорных тем касательно вооруженного конфликта на востоке Украины, и в нем наблюдается застой.

В Кремле заявили, что Украина якобы “препятствует проведению нормандского саммита” к уходу Меркель с должности.

Дополнение

На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы.

Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украина политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции

Согласно конституции ФРГ, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия
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