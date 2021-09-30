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Добкин максимально приблизился к победе на выборах мэра Харькова - политолог

Добкин максимально приблизился к победе на выборах мэра Харькова - политолог

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Михаил Добкин максимально приблизился к победе и возвращению в кресло мэра Харькова. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Янина Соколовская, передает УНН.

Детали

Она напомнила, что Добкин идет как самовыдвиженец. Но, не смотря на это, его кандидатуру поддержала политпартия ОПЗЖ, пишет Соколовская, называя это "добровольной мобилизацией партийного ресурса и электората в пользу Добкина".

"Добкин, вроде, не просил, ему просто дали, потому что оценили, что он того стоит. В глазах значительного количества харьковских избирателей это, безусловно, высокая оценка", - уточняет эксперт.

Соколовская напомнила, что в прошлом году на выборах мера Харькова кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман получил 14,32% голосов.

"И это был второй результат. Если сложить это с нынешними рейтингами Добкина - можно утвердительно говорить, что его победа и возвращение в кресло мэра Харькова максимально близки к неизбежным", - резюмировала эксперт.

В контексте

Выборы мэра Харькова состоятся в конце октября. По прогнозам политологов, во втором туре встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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