Добкин максимально приблизился к победе на выборах мэра Харькова - политолог

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Михаил Добкин максимально приблизился к победе и возвращению в кресло мэра Харькова. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Янина Соколовская, передает УНН.

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Она напомнила, что Добкин идет как самовыдвиженец. Но, не смотря на это, его кандидатуру поддержала политпартия ОПЗЖ, пишет Соколовская, называя это "добровольной мобилизацией партийного ресурса и электората в пользу Добкина".

"Добкин, вроде, не просил, ему просто дали, потому что оценили, что он того стоит. В глазах значительного количества харьковских избирателей это, безусловно, высокая оценка", - уточняет эксперт.

Соколовская напомнила, что в прошлом году на выборах мера Харькова кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман получил 14,32% голосов.

"И это был второй результат. Если сложить это с нынешними рейтингами Добкина - можно утвердительно говорить, что его победа и возвращение в кресло мэра Харькова максимально близки к неизбежным", - резюмировала эксперт.

В контексте

Выборы мэра Харькова состоятся в конце октября. По прогнозам политологов, во втором туре встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.