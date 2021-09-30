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Новости: Политика
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Арахамия планирует сделать законопроект о легализации политической проституции

Арахамия планирует сделать законопроект о легализации политической проституции

Давид Арахамия

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что планирует сделать законопроект о легализации политической проституции. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", передает корреспондент УНН.

Цитата

"После закона об олигархах, я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. Там будет реестр, где господин Ляшко (Олег - ред.) будет первым номером идти", - сказал Арахамия во время дискуссии.

На что бывший народный депутат ВР Олег Ляшко ответил Арахамии, что это его место в этом реестре.

"Ты для себя это место держи", - сказал Ляшко.

Дополнение

Ранее Давид Арахамия назвал в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" Омбудсмена Людмилу Денисову "уполномоченным по правам олигархов", а журналиста CNN сравнил с "бабой Валей из почты".

Источник: УНН
Теги: Украина, политика, Слуга народа
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