В ОП состоялась встреча G7: Украину призвали ускорить имплементацию судебной реформы

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Офисе Президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран “Большой семерки” (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине. Об этом говорится на сайте президента, пишет УНН.

Детали

Андрей Ермак считает, что такие встречи — как с участием послов стран G7, так и технически — должны стать регулярными. Отмечают, что в список кандидатов в этической совета были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с безупречной репутацией и профессиональным опытом. При этом темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям власти Украины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что процесс проведения судебной реформы должно ускориться, так как его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

Цитата

“Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться. Он является важным, в частности, для евроатлантические амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом”, — отметила она.

Дополнение

Со своей стороны председатель Совета судей Украины Богдан Монич заверил, что этот орган несмотря на высказанные им оговорки продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.

“Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в этике совета ”, - отметил Богдан Монич.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что судебная система хочет перемен, но она не должна потерять субъектность, а государство не может существовать без судебной власти.

Напомним

Послы стран “Группы семи” (G7) выразили беспокойство относительно процесса судебной реформы в Украине. В частности, беспокойство адресованы в сторону реформы Высшего совета правосудия и Конституционного суда