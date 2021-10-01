Послы G7 на совещании в ОП вновь призвали Совет судей поторопиться с кандидатами в Этический совет

КИЕВ. 1 октября. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) во время встречи в Офисе Президента Украины в четверг повторили свой призыв к Совету судей как можно скорее объявить своих кандидатов в Этический совет при Высшем совете правосудия, что предусматривает судебная реформа, пишет УНН со ссылкой на сообщение группы дипломатов в Twitter.

Цитата:

"Послы стран G7 продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине. На вчерашней дискуссии, проходившей в Офисе Президента Украины, они повторили свой призыв к Совету судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее", - говорится в сообщении.

Детали

В группе послов пишут, что пользуются случаем, чтобы поощрить способных и честных судей и юристов Украины подать заявки в Этический совет и приобщиться к международным экспертам для совместной работы над этой реформой, "поможет создать надежную и эффективную систему правосудия, которой заслуживает Украина".

Добавим

Накануне в Офисе Президента состоялась рабочая встреча с участием послов стран G7 о состоянии имплементации судебной реформы в Украине. Это не первая встреча, и не первый призыв послами стран "Группы семи" к Совету судей.

Также стоит отметить, что председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио ранее также призвал компетентные органы Украины не медлить с созданием Этического совета при Высшем совете правосудия.

Контекст

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068. 3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности по созданию Этического совета. 5 августа закон вступил в силу.

Он призван создать необходимую законодательную основу для реформы судебной системы. В частности, определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП. Документ предусматривает создание Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов Высшего совета правосудия.

В состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины; один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.

Ожидалось, что Этический совет заработает в середине сентября, однако Совет судей Украины не смог делегировать в него трех своих представителей. Позже в Совете судей сообщили, что начинают отбор на должность члена Этического совета ВСП. Срок подачи кандидатами документов для участия - до 21 октября.