Верещук: отставку Дмитрия Разумкова могут рассмотреть в Трускавце уже сегодня

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в ходе съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце могут рассмотреть вопрос отставки председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом в комментарии журналистам рассказала народный депутат, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет УНН.

Цитата:

"В 15 часов мы сегодня встречаемся в отеле Риксос. Я надеюсь, что вопрос отставки Разумкова мы будем обсуждать сегодня", - сказала она.

Также Верещук дала оценку Разумкову в должности председателя ВР.

"Говорить о том, был ли он хорош или плох, я не могу. Я не работала с ним напрямую. Как по мне, он был квалифицирован, старался придерживаться регламента. В силу того, насколько это можно было сделать.

Наряду с этим, было много вопросов. В том числе и по голосованиям. У нас часто были с ним разногласия, потому что Разумков не поддерживал законопроекты, которые инициировал Президент", - добавила она.

Напомним

Съезд фракции "Слуга народа" начнется сегодня и будет проходить до 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.