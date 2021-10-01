Кабмину поручили провести сбор статистики по обеспечению украинцев жильем

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал постановление о неотложных мерах по обеспечению граждан жильем. Об этом сообщили на сайте ВР, информирует УНН.

Детали

Принятый документ позволит собрать статистическую информацию о состоянии реализации права граждан на жилье в стране, провести ее анализ и разработать программу действий правительства по указанному вопросу.

В частности, постановление Верховной Рады Украины поручает Кабинету Министров Украины провести комплексный анализ:

обеспечение граждан жильем по категориям, в разрезе областей, городов, ОТГ, ведомств, а также в целом по стране по количеству граждан, находящихся в очередях;

средств, необходимых для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории;

среднего и максимального срока пребывания на учете граждан, динамики движения жилищной очереди по годам с 1991 года;

статистики получение жилья гражданами за последние 10 лет.

Напомним

На рассмотрение проект постановления “О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье”, № 5251 выносили на заседании Кабмина 22 сентября.