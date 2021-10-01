Новости: Политика
1 октября 2021, 14:38 • Юлия Якимова • 13755
Кабмину поручили провести сбор статистики по обеспечению украинцев жильем
КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал постановление о неотложных мерах по обеспечению граждан жильем. Об этом сообщили на сайте ВР, информирует УНН.
Детали
Принятый документ позволит собрать статистическую информацию о состоянии реализации права граждан на жилье в стране, провести ее анализ и разработать программу действий правительства по указанному вопросу.
В частности, постановление Верховной Рады Украины поручает Кабинету Министров Украины провести комплексный анализ:
- обеспечение граждан жильем по категориям, в разрезе областей, городов, ОТГ, ведомств, а также в целом по стране по количеству граждан, находящихся в очередях;
- средств, необходимых для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории;
- среднего и максимального срока пребывания на учете граждан, динамики движения жилищной очереди по годам с 1991 года;
- статистики получение жилья гражданами за последние 10 лет.
Напомним
На рассмотрение проект постановления “О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье”, № 5251 выносили на заседании Кабмина 22 сентября.
Источник: УНН
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