Боевики требуют от Украины отдать 350 метров в "серой зоне" для открытия КПВВ в Золотом - Гармаш

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Трехсторонней контактной группе заявили, что пророссийские боевики требуют отдать часть территорий в "серой зоне" для открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Золотом. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УНН.

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"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос (открытие пунктов пропуска - ред.) снова остается на паузе и пока не решается", - заявил Гармаш.

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Гармаш отметил, что сторона боевиков на заседании ТКГ заявила, что якобы приветствует украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но в то же время отказалась их подтвердить.

Представитель украинской делегации в ТКГ заявил, что боевики выдвинули стороне претензию, что Украина якобы неправильно определила точку, с которой начинается контроль над "серой зоной".

Поэтому они требуют от Украины отдать 350 метров украинской территории в "серой зоне".

Добавим

Одной из договоренностей нормандской встречи в Париже является открытие новых КПВВ в Золотом и Счастье. Отметим, что со своей стороны Украина построила новые пункты пропуска, однако российская сторона отказывается открывать свои блокпосты.

Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 29 сентября предложила новые принципы принятия решений, которые не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ.

Также на заседании, после многочисленных попыток России сорвать работу гуманитарной подгруппы, она возобновила свою работу.