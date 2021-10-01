Премьер Грузии заявил о задержании Саакашвили - СМИ

КИЕВ. Первое октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

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“Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение”, — заявил он.

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На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили.

По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб несмотря на то, что в течение всего дня правящая партия заявляла, что Саакашвили не в Грузии и опубликованные им видео являются фейком.

Следует также отметить, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место задержания названо не было.

Также отметим, что никаких доказательств задержания Саакашвили предоставлено не было.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.