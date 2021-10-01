"Глубоководный выпуск": российские СМИ "слили" место пребывания уголовно преследуемого в Украине экс-соратника Труханова

КИЕВ. 1 октября. УНН. Основной подозреваемый в производстве НАБУ по делу "Глубоководный выпуск" Руслан Тарпан находится в Арабских Эмиратах, а примерно 28-29 июля текущего года приезжал в Москву. Место его укрытия от украинских правоохранительных органов засветили российские медиа, когда информировали об инциденте якобы похищения коллекционного авто Тарпана, передает УНН.

Контекст

Так, ряд российских изданий сообщили, что у Тарпана якобы украли один из коллекционных раритетных авто в Москве. И сделал это якобы его бывший водитель, на которого Тарпан собственно и оформлял такие автомобили.

Для "раскрытия" преступления Тарпан написал заявление в полицию "в столице РФ", указывает издание Life.ru, чем раскрывает данные о местонахождении украинского беглеца в период ориентировочно 28-29 июля.

Телеканал РЕН.ТВ, в свою очередь, информировал, что Тарпан "проживает в ОАЭ".

Детали

Только с 2007 по 2018 гг.. Тарпан приобрел более 40 коллекционных машин и большая часть из них находилась на территории России, где их по нотариально заверенной доверенности покупал его водитель-помощник, указывает РЕН.ТВ. Каким образом, в таком случае, Тарпан мог передавать средства на территорию РФ, в частности, с начала военных действий на востоке, УНН поинтересовался у Службы безопасности Украины, направив соответствующий информационный запрос.

Почему это важно

Одесский бизнесмен Руслан Тарпан - основной подозреваемый НАБУ в рамках уголовного производства по факту хищения более 320 млн грн из бюджета при реализации его компаниями проекта "Глубоководный выпуск" в Одессе и является фигурантом еще ряда других уголовных дел.

С 2017 года и по сей день Тарпан находится во всеукраинском розыске, однако до сих пор не был объявлен НАБУ в международный розыск. Все это время основные принадлежащие ему компании продолжают работать, благодаря экс-жене и имеющимся сообщникам в Украине. Ряд активов Тарпана, несмотря на установленный следствием нанесенный ущерб в проекте "Глубоководный выпуск", остаются не арестованными.

Кроме того, находясь в бегах, Тарпан даже пытался неудачно "осудить" детективов НАБУ за отдельные процессуальные решения. Не позволил этого сделать, в частности, Высший антикоррупционный суд.

Дополнительно

Редакция УНН обратилась в Национальное антикоррупционное бюро с запросом на информацию о проволочках с международным розыском фигуранта, однако в Бюро по существу на поставленные вопросы не ответили. Указали, что запрашиваемая информация - тайна следствия. Правда, в Бюро подтвердили факт ведения расследования в отношении Тарпана по ряду статей УК Украины.

Напомним

По словам одесского мажоритарщика из "Слуги народа" Алексея Леонова, Тарпан "очень тесно сотрудничал с мэром Одессы" (Трухановым - ред.), благодаря чему и получал щедрые господряды на различные строительные и реставрационные работы.