Соратники Саакашвили заявили, что экс-президент прибыл в Грузию четыре дня назад

КИЕВ. 1 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину четыре дня назад. Об этом сообщили член основанной Саакашвили партии “Единое национальное движение” (ЕНД) и одна из ближайших соратниц экс-президента Эка Херхеулидзе, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

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“Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и это прогнившие правительство не имеет об этом никакой информации. Поэтому я думаю, что это гораздо большая проблема, чем то, что Михаил Саакашвили находится в тюрьме”, — сказал Херхеулидзе.

Детали

Она также рассказала, что экс-президент успел побывать в разных частях Тбилиси, а накануне и вовсе находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы. Херхеулидзе добавила, что задержание не было для Саакашвили неожиданностью, и он абсолютно осознанно принял решение о своем возвращении на родину.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Потом Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.