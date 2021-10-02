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"Большая фракция": в Трускавец уже прибыли Кулеба и Марченко

"Большая фракция": в Трускавец уже прибыли Кулеба и Марченко

КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезд "Большой фракции" в Трускавец уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр финансов Сергей Марченко. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

"Я приглашал весь Кабмин, но не все смогут, кто-то в командировке. Я здесь уже видел Кулебу, он ведет эту панельку мира, видел Марченко - министра финансов, потому что будет обсуждаться бюджетный процесс, видел еще кажется Чернышева. Где-то 5-6 министров точно будет", - отметил Арахамия.

Детали

О работе в группах председатель фракции сообщил, что депутаты уже записались в них по интересам.

"Каждый депутат уже записался в разные группы по интересам, их разделили на пять или шесть групп, кажется. И они будут работать где-то полтора-два часа", заявил Арахамия.

К слову, вчера "слуги" проводили голосование за министров и ставили оценки Раде. Арахамия же заявил, что результаты еще не смотрел.

Дополнение

К слову, сегодня в Трускавце депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и головой НАПК Александром Новиковым.

В Трускавец прибудет и министр юстиции Денис Малюська.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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