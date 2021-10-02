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Практически все "за": "слуги" в Трускавце начали собирать подписи за отставку Разумкова

Практически все "за": "слуги" в Трускавце начали собирать подписи за отставку Разумкова

Алексей Устенко

КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезде "Большой фракции" в Трускавце депутаты начали сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

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"Партия принципиально определяется, в каком направлении движется. Подписей собрано достаточно, практически все депутаты за", - сообщил Устенко.

Детали

В частности, Устенко отметил, что разговоры с президентом на сбор подписей никак повлияли. Этот вопрос фракция решала изнутри.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение относительно подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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