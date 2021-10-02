Не может встать с постели: Шефир рассказал о состоянии водителя после нападения

КИЕВ. 2 октября. УНН. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир появился на публике в Трускавце, где проходит съезд депутатов от "Слуги народа" и рассказал о состоянии водителя после нападения, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

По словам Шефира, следствие по делу о нападении на него продолжается, у него самого нет версий относительно того, кто может быть причастен.

"Я заинтересован больше вас, чтобы это было как можно быстрее. Но ждем, идет следствие", - заявил он.

Шефир добавил, что жизни его водителя, который был ранен во время покушения, ничего не грозит:

"Он не может встать с кровати, там такой целый механизм - собирают ногу, обещают, что все будет хорошо, но пока он не встает, без движения. Психологически нормально себя чувствует, сказал, что, несмотря на все вернется на место водителя".

Помощник президента сообщил, что после нападения начал передвигаться в бронированном автомобиле из-за того, что является фигурантом уголовного производства.

Говоря о цели приезда в Трускавец, Шефир сказал, что хочет "послушать, как реагирует фракция "Слуга народа" на обсуждение трансформации Украины".

"Надо обсудить с депутатами, нашей фракцией, как мы идем в будущее, что мы будем строить, государственные программы поддерживаем, не поддерживаем. Обычная работа", - перечислил он.

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Что было раньше

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

За покушение на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.