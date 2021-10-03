Зеленский заявил, что еще не решил касательно второго срока

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил касательно второго президентского срока, но убежден, что к концу первого поработает. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце, передает корреспондент УНН.

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“Я ничего не решил по поводу второго срока. О том, что я уйду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. Я сказал, что я считаю, что мы выполнили, у нас была статистика — 30-35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что и статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что противоречит регламенту, и если будет постоянный политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал”, — рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что это также не означает, что если он успеет это сделать за 4,5 года, то он за пол года до конца своей каденции уйдет.

“Нет, я до конца точно поработаю”, — добавил Зеленский.

Что было раньше

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть Президентом до того момента, пока депутаты от “Слуги народа” не выполнят все обещания по партийной программе.



Ранее Зеленский комментируя возможность баллотирования на второй срок заявлял, что этот вопрос зависит не от него.