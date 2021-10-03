Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили - Зеленский

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Михаила Саакашвили это также касается. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце, передает корреспондент УНН.

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“Я как Президент Украины... постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые мне предоставила власть. Господин Сакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается. Все наши институты, включая МИД, и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и на уровне разговора между нашими кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел был приглашен руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.



Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.