Pandora Papers: журналисты раскрыли причастность Зеленского к тайным оффшорам

КИЕВ. 3 октября. УНН. Расследование Pandora Papers разоблачило, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, связаны с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги. Оффшорные счета часто используются, чтобы тайно распоряжаться огромными суммами денег и скрывать истинные доходы лица. Об этом говорится в расследовании журналистов Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и представителей 150 редакций со всего мира, передает УНН опираясь на The Guardian и DW.

Pandora Papers и Владимир Зеленский

Благодаря Pandora Papers стало известно и о доле в доселе неведомой оффшорной компании с Британских Виргинских островов украинского президента Владимира Зеленского. Весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций компании Maltex, бенефициарным владельцем которой был будущий президент Украины. Покупателем стал его близкий соратник и партнер по бизнесу Сергей Шефир. После победы Зеленского на выборах Шефир стал помощником президента, на которого недавно было совершено покушение.

Дополнение

В декларации об имуществе и доходах, поданной Зеленским 20 мая 2019 года в качестве кандидата на пост президента, не было упоминания о Maltex. 30 мая 2019 года стало известно, что Зеленский продал все доли в украинских и иностранных компаниях Сергею Шефиры. По состоянию на июнь 2019 года Шефир, уже будучи помощником президента оставался бенефициарным владельцем Maltex, следует из Pandora Papers, пишет DW.

Напомним

Накануне Зеленский заверил, что будет публично сообщать о своих встречах с олигархами.