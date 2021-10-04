Посол призвал Германию оказать поддержку для создания военной учебной миссии ЕС в Украине

КИЕВ. 4 октября. УНН. В связи с возможным созданием военной учебной миссии Евросоюза в Украине, Киев обратился с призывом к немецкому правительству предоставить ей большую поддержку. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 4 октября, передает УНН.

Цитата

“Украина призывает страны — члены ЕС и особенно Германию как можно скорее начать эту действенную военную учебную миссию”, — заявил Мельник.

Контекст

Накануне газета Welt am Sonntag сообщила, что Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила перспективу создания соответствующей миссии с целью обучения украинских офицеров.

Детали

Как указал Мельник, речь идет о том, чтобы повысить обороноспособность украинских вооруженных сил перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России: “Киев надеется, что как нынешнее, так и будущее федеральное правительство (Германии) активно поддержит эту историческую инициативу и сделает значительный вклад в достижение консенсуса в рамках ЕС”.

По словам посла, это будет “лакмусовой бумажкой”, который покажет, действительно готова Федеративная Республика — и также следующая правящая коалиция — взять на себя гораздо больше, чем в прошлом, ответственность на мировой арене и повысить безопасность европейского континента в долгосрочной перспективе.

Дополнение

По мнению спикера парламентской группы ХДС / ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Юргена Хардта, создание учебной миссии ЕС станет проявлением заботы к вопросу обеспечения стабильности в Украине. В интервью Die Welt он подчеркнул, что “хорошо обученные украинские вооруженные силы — в наших интересах”. “Они станут сдерживающим фактором для ополченцев, а также для замаскированных российских военных на востоке Украины”, — уверен немецкий политик.

Правопопулисты и левые выступают против

Сопредседатель фракции правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” в бундестаге Алис Вайдель, наоборот, выступила с предостережением по поводу того, что Германия своим участием сделает себя стороной конфликта и “рискует быть втянутой в военный конфликт”, который она не сможет контролировать самостоятельно. Лучшим вкладом в обеспечение мира в Украине стало бы, если бы Германия взяла на себя роль “честного посредника” между сторонами, заявила Вайдель Die Welt.

Сопредседатель Левой партии Зузанне Хенниг-Уэлс также выступает против создания учебной миссии ЕС в Украине. Политик выражает опасения по поводу того, что она только будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, вместо этого она ожидает, что следующее правительство Германии “откроет новую главу во внешней политике и политике безопасности и будет продвигать ее в ЕС”. Согласно мнению Хенниг-Уэлс, вместо того чтобы учить украинских офицеров, Брюссель следует лучше разработать новую инициативу для переговоров между Россией и Украиной.