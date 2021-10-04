В ВР хотят заслушать министра энергетики по тарифам

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил заслушать министра энергетики Германа Галущенко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 8 октября. Об этом Разумков заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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"Возвращаясь к теме тарифов, я все же предлагал бы пригласить в стены Верховной Рады и заслушать министра энергетики в связи с той ситуацией, которую мы сегодня имеем - прогнозы, какая готовность, какое будет наполнение газовых хранилищ, рассчитываем ли мы на ту цену, которая есть сегодня", - сказал спикер парламента.

Детали

Желание заслушать Галущенко высказал и первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Мы бы тоже хотели видеть господина Галущенко на час вопросов к правительству по подготовке к отопительному сезону, но и о состоянии тарифов по электроэнергии", - сказал он.

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Дополнение

В Кабмине перед стартом отопительного сезона заявили, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов на отопление и горячую воду отдали властям на местах.

Касательно вопроса тарифов на электроэнергию, то с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. С приближением нового зимнего сезона, для "экономных" потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн/кВт. Однако, это до сих пор выше, чем прошлогодний тариф.

Цена на газ - зафиксирована. С мая ввели годовой тариф на газ для населения.