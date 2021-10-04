Главы комитетов ВР покинули согласительный совет: в "Слуге народа" говорят, из-за вопросов к Разумкову

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета, таким образом выразив недоверие организации работы председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, сообщает УНН.

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"Главы парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы председателя Верховной Рады", - написала Палийчук.

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В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк объяснил действия своих коллег иным образом. "Часть (потому что 4 главы от "Слуг" точно остались) глав комитетов вышли на выступлении от ЕС про офшоры. Причём как-то странно, но кроме многих глав комитетов там ещё и Корниенко, Стефанчук и Мельничук (представитель КМУ) остались. И все дальше работали. Смысл этого хитрого движения по привлечению внимания к скандалу своими руками не поняли даже те, кто вышел", - написал в своем Telegram-канале нардеп.

Ранее Разумков на заседании Согласительного совета заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту.

Кроме того, спикер отметил, что главный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах ВР.

Также он высказался по повестке дня, предложенной "слугами", отметив следующее: "Относительно предложений расписания пленарных заседаний на 5-8 октября 2021 года, предложенных фракцией партии "Слуга народа", следует заметить, что предложенные предложения противоречат статье 24 Регламента Верховной Рады Украины, потому что проект расписания пленарных заседаний сформирован на неделю. Согласно указанной статье, он готовится аппаратом Верховной Рады на месяц по представлению не фракций, а комитетов, временных следственных и временных специальных комиссий".

Добавим

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова.