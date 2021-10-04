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Не голосовала за закон об олигархах: "слуги народа" собираются исключить из фракции нардепа Буймистер

Не голосовала за закон об олигархах: "слуги народа" собираются исключить из фракции нардепа Буймистер

Людмила Буймистер

КИЕВ. 4 октября. УНН. В "Слуги народа" на повестке дня исключение из фракции народного депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас относительно исключения на повестке дня одна кандидатура - это депутат, не голосовавшая за закон об олигархах, точнее, голосовавшая красной, это красная кнопка, она является красной линией для нас. (Речь идет о - ред.) Людмиле Буймистер, мажоритарнице по Киеву. Исключение ее из фракции, так же, как и ее самостоятельный выход, не вызовет сложения мандата. Но я думаю, что этот вопрос также нужно ставить на повестку дня", - рассказал Корниенко.

Контекст

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что выступает за исключение из фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.

Дополнение

В рамках премии "Слугам по заслугам" Людмила Буймистер получила награду "красная кнопка года" из-за нажатия красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

Источник: УНН
Теги: ВР, фракции, нардепы, Слуга народа, Александр Корниенко
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