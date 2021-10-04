На этой неделе отставок в Кабмине не планируется - Корниенко

КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада на этой неделе не планирует увольнять министров. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, когда будут отставки в правительстве, Корниенко сказал: “Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого не видели. Я думаю, что надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете за ими не станет”.

На уточняющий вопрос, планируются ли отставки в правительстве, Корниенко ответил: “На этой неделе не планируется”.

Дополнение

Об возможные кадровые ротации в правительстве говорят с начала сентября.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Однако, Малюська опроверг слухи о своей отставке.

Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского также имели оставить генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью отставка министра обороны Андрея Тарана.