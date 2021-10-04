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Зеленского тяготит отставка Разумкова. Политический психолог о поведении Президента в Трускавце
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На этой неделе отставок в Кабмине не планируется - Корниенко

На этой неделе отставок в Кабмине не планируется - Корниенко

КИЕВ. 4 октября. УНН. Верховная Рада на этой неделе не планирует увольнять министров. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, когда будут отставки в правительстве, Корниенко сказал: “Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого не видели. Я думаю, что надо готовиться к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете за ими не станет”.

На уточняющий вопрос, планируются ли отставки в правительстве, Корниенко ответил: “На этой неделе не планируется”.

Дополнение

Об возможные кадровые ротации в правительстве говорят с начала сентября.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Однако, Малюська опроверг слухи о своей отставке.

Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского также имели оставить генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью отставка министра обороны Андрея Тарана.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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