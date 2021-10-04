В Грузии задержали еще двоих людей по делу о возвращении Саакашвили в страну

КИЕВ. 4 октября. УНН. Два человека были задержаны в Грузии по делу о возвращении в страну экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом пишет грузинский Первый канал со ссылкой на слова прокурора Левана Вепхвадзе, пишет УНН.

Детали

По словам прокурора, в ближайшие часы станут известны детали того, какую помощь эти два человека оказали разыскиваемому экс-президенту. Как заявил прокурор, следствию подробно известен маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии.

Цитата

“Маршрут въезда осужденного Михаила Саакашвили детально известен следственному органу, в отношении чего ведется расследование. Вместе с тем, в МВД ведется расследование по статье 344 УК Грузии, которая предусматривает незаконный ввоз мигранта через государственную границу и создание ему соответствующих условий. В связи с этим ведется сбор доказательств”, — заявил прокурор.

Что было ранее

По информации портала CNews, задержанные — отец и сын Шалва и Зури Цоцория из Поти. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Контекст

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Впоследствии в Министерство иностранных дел было приглашено руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаил Саакашвили.

Так, 2 октября временно поверенный Грузии в Украине прибыл в МИД Украины и рассказал об обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили, а также, какие статьи ему инкриминируют.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Добавим

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.