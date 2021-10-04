В МИД объяснили ситуацию с осуждением в Беларуси 32-летнего украинца

КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня прокуратура города Минск сообщила о том, что суд на три года отправил в колонию 32-летнего гражданина Украины за участие в акциях протеста после президентских выборов 2020 года. В МИД пояснили: дело – не ново. Разъяснения предоставил спикер МИД Украины Олег Николенко у себя в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня ряд украинских СМИ сообщил об осуждении в Беларуси гражданина Украины к трем годам лишения свободы. Хочу внести ясность, что это не новое дело. Речь об украинце Михаиле Ференце, которого 20 сентября суд Заводского района Минска приговорил к трем годам пребывания за решеткой за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества", - пишет Николенко.

Детали

Дипломат напомнил, что в тот же день МИД Украины выразил протест белорусской стороне: по мнению украинской стороны, дело Ференца является политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Доказательств вины приведено не было, подчеркнул Николенко.

"Сейчас приговор не вступил в силу, адвокаты уже подали апелляционную жалобу. Продолжим защищать интересы нашего гражданина всеми доступными средствами для его освобождения", - добавил он.

Контекст

Прокуратура города Минск сегодня сообщила, что в Беларуси суд на три года отправил в колонию 32-летнего гражданина Украины.

"Прокуратура Заводского района г. Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Ф… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района г. Минска постановил обвинительный приговор... Ф. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Украинцу инкриминируют "активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также организация, руководство и совершение порчи имущества в общественных местах".

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа прошлого года, когда ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко.

По данным ООН, до сих пор продолжаются полицейские рейды против групп гражданского общества и независимых СМИ, а также аресты и уголовное преследование активистов и журналистов по политическим мотивам.

Считается, что более 650 человек находятся в тюрьме из-за их позиции, включая председателя известной правозащитной группы "Вясна".